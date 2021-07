De Nederlandsche Bank (DNB) wil dat in ieder geval de komende vijf jaar het makkelijk blijft voor consumenten om te betalen met contant geld. De toezichthouder wil hier dan ook goede afspraken over maken met partijen die hierbij betrokken zijn, bijvoorbeeld banken. De oproep komt kort nadat diverse banken de kosten voor het gebruik van contant geld hebben verhoogd.

Zo besloten ABN AMRO en Rabobank om per 1 juli de kosten voor geldopnames te verhogen. Dit kwam ze op behoorlijk wat kritiek te staan, van onder meer de Consumentenbond en ouderenorganisaties.

De organisaties wijzen erop dat digitaal betalen, bijvoorbeeld met de pinpas, zeker niet voor iedereen geschikt is. Volgens ouderenbond ANBO zijn er zo'n anderhalf miljoen mensen die om uiteenlopende redenen afhankelijk zijn van contant geld, bijvoorbeeld digibeten, mensen met een beperking of mensen in de schuldsanering.

Ook DNB onderschrijft het belang van cash en liet consultants van McKinsey een onderzoek uitvoeren naar de kosten voor contant geld. Die zijn hoger geworden omdat er minder gebruik van wordt gemaakt, maar ook omdat banken bij contanten strenger moeten controleren op fraude én omdat door plofkraken veel kosten moesten worden gemaakt om geldautomaten en afstortautomaten te beveiligen.

Banken proberen een deel van die kosten dus op hun klanten te verhalen, bijvoorbeeld door geld te vragen voor grote opnames of maar een beperkt aantal geldopnames per jaar gratis aan te bieden. Desondanks moet cash een makkelijke manier van betalen blijven, vindt DNB. Niet alleen omdat ouderen en andere kwetsbaren het nodig hebben, maar ook omdat contant geld een goede back-up is bij een pinstoring. Daarnaast is het een anoniem betaalmiddel.

Om het gebruik van munten en briefgeld betaalbaar te houden, vindt DNB dat partijen die bij het betalingsverkeer zijn betrokken, geld moeten besparen door de kosten te drukken. Dan gaat het zowel om het transport van het geld, als om het verwerken en de inname bij banken. Ook de politiek moet hierin een rol spelen.