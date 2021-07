In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 142.714 tweedehands auto's uit het buitenland gehaald. Dat zijn er fors meer dan in 2020, toen de teller eind juni op 79.304 exemplaren stond. Daarmee ligt de invoer van gebruikte voertuigen op koers voor een nieuw record, zo blijkt uit gegevens van RAI Vereniging die zijn opgevraagd door NU.nl.

Het vorige record stamt uit 2019, toen 228.759 gebruikte auto's naar ons land werden gehaald. De meeste voertuigen, 89.829 stuks, komen uit Duitsland. Dat was ook in voorgaande jaren het geval. De parallelimport vanuit België is goed voor 20.850 tweedehands modellen. Cijfers van de RDW bevestigen dit beeld.

Kopers halen overwegend jong gebruikte auto's met een benzinemotor naar Nederland, tot op heden al 110.749 stuks. Opvallend genoeg zit ook de import van dieselauto's in de lift. Na zes maanden staat de teller op 14.924 exemplaren, waar dat er in dezelfde periode vorig jaar nog 10.939 stuks waren.

Modellen met hybride-aandrijflijn en volledig elektrische auto's zijn eveneens meer in trek. De parallelimport van hybride auto's is ten opzichte van het eerste half jaar van 2020 verdrievoudigd tot 13.040 exemplaren. Die van elektrische auto's steeg van 1.347 tot 3.452 stuks.

"Veel mensen kiezen er vanwege de hoge prijzen van nieuwe auto's in Nederland voor om een jong gebruikt exemplaar uit het buitenland te importeren, waar je bovendien meer keuze hebt", zegt Floris Liebrand van RAI Vereniging. In Nederland is de autobelasting gekoppeld aan de CO2-uitstoot, waardoor nieuwe auto's hier al snel duurder zijn dan over de grens.

"Dat is zonde, want het Nederlandse wagenpark zou eigenlijk verjongd moeten worden. Dat begint bij het stimuleren van de verkoop van de schoonste en zuinigste auto's, oftewel nieuwe modellen. Er ligt dus een taak voor de overheid om ervoor te zorgen dat nieuwe auto's aantrekkelijk worden voor de Nederlandse consument."

