Winkels en horecazaken moeten beter letten op naleving van de 1,5 meter afstand en het aantal mensen dat naar binnen mag, zei demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandag na een overleg over het coronabeleid. Dinsdagavond overlegt hij met burgemeesters over wat ze kunnen doen bij een corona-uitbraak.

Burgemeesters kunnen sowieso al lokaal optreden door zaken te sluiten als het daar niet goed gaat. Om te voorkomen dat er meer lokale corona-uitbraken volgen, zoals in Enschede of Groningen, drukt Grapperhaus de burgemeesters op het hart actie te ondernemen als dat nodig is.

Zaken zullen naargelang de ernst van de overtreding meteen worden gesloten of eerst een waarschuwing krijgen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Grapperhaus benadrukte dinsdag ook dat horecazaken die mensen willen toelaten om te dansen genoeg personeel en ruimte moeten hebben om te controleren. "Er moet genoeg ruimte zijn om een wachtrij te plaatsen met genoeg afstand", zei hij. "Dat dat de afgelopen weekenden nog wat moeilijker ging, snap ik. Maar we zouden het nu wel in de vingers mogen hebben."

Maar ook mensen zelf moeten de regels naleven, vindt hij. Hij roept Nederlanders op zich steeds te laten testen voor het uitgaan en genoeg afstand te houden.

Gemeenten hebben geen zin om 'politieagent te spelen'

De afgelopen weken waren er lokale uitbraken in onder meer Enschede. Daar werden zeker 180 jongeren besmet met het coronavirus na een avondje stappen in een lokale discotheek. De club liet maandag weten dat ze extra voorzorgsmaatregelen had genomen en alle documenten van de bezoekers had gedubbelcheckt.

Een aantal gemeenten lieten dinsdag in Trouw optekenen dat ze geen zin hebben om "politieagent te spelen". Of dat na deze oproep van minister Grapperhaus verandert, zal moeten blijken na het overleg dinsdagavond.