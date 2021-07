De schappen in de supermarkten zullen richting het weekend weer vol liggen met vrije-uitloopeieren. Dat is een gevolg van het vervallen van de ophokplicht in heel Nederland per vandaag. De sector is opgelucht, want het niet kunnen verkopen van deze eiersoort heeft erin gehakt, zegt voorzitter Kees de Jong van de vakgroep Pluimveehouderij bij LTO Nederland.

"Vanaf vandaag krijgen de eerste eieren weer het stempel 1", zegt De Jong. Biologische eieren hebben een stempel met het cijfer 0, de vrije-uitloopeieren een 1 en scharreleieren een 2. "Wanneer de kippen meer dan zestien weken binnengehouden worden, gaat het stempel van 1 naar 2."

En dat betekent minder inkomsten voor de pluimveehouder. "Dat scheelt zo 3 cent per ei", aldus De Jong. Per bedrijf komt dat volgens de voorzitter van de vakgroep al snel neer op tienduizenden tot 100.000 euro aan inkomstenderving. "Voor het houden van vrije-uitloopkippen is veel land nodig, je kunt op 1 hectare 2.500 kippen kwijt. Het is kapitaalintensief."

De sector is dan ook opgelucht dat de ophokplicht nu beëindigd is voor alle twintig regio's. Onder de laatste dertien gebieden waar die nog gold, waren juist ook die regio's waar veel kippen buiten lopen. De Jong: "We hadden in eerste instantie niet gedacht dat het zo lang zou duren." De kippen moesten eind oktober vorig jaar naar binnen.

Vanaf februari dit jaar mochten de eieren niet meer als vrije-uitloopeieren worden verkocht. "En dan begint de financiële pijn", aldus De Jong. Nederland telt zo'n 260 bedrijven die vrije-uitloopkippen hebben. "Dat gaat om zo'n zes miljoen kippen die circa twee miljard eieren per jaar leggen."