Frankrijk en Rusland liggen in de clinch over een recent aangenomen Russische wet. Volgens die wet mogen alleen de Russische makers van bubbelwijn hun product 'shampanskoye' noemen, het Russische woord voor champagne. Frankrijk is het daar niet mee eens, want daar is het juist de regel dat alleen bubbelwijn uit de Champagnestreek die naam mag dragen. De Fransen overwegen nu zelfs juridische stappen te nemen.

Frankrijk hanteert strikte regels rond zijn mousserende wijn. Het land heeft vrijwel wereldwijd, met uitzondering van de Verenigde Staten, kunnen opleggen dat alleen wijn uit de Champagnestreek ook daadwerkelijk champagne mag heten. Daarom heet bijvoorbeeld de Spaanse variant cava.

Maar Rusland brengt daar nu verandering in. Het Russische woord 'shampanskoye' is vanaf nu voorbehouden aan lokale producenten. Frankrijk mag nog wel het woord 'champagne' gebruiken op zijn flessen, maar mag dat dus niet meer vertalen naar het Russisch.

Moët Hennessy, de bekendste Franse champagnemaker, legde afgelopen weekend alle invoer naar Rusland stil en vervangt op dit moment zijn etiketten. Op de volgende lading flessen die naar het land gaan, zal gewoon 'sparkling wine' staan.

Champagnesector vindt nieuwe wet onacceptabel

De Franse branchevereniging van de champagnesector reageerde boos op de wet en noemt deze "onacceptabel". Dinsdag sprak ook de Franse minister van Landbouw zich uit over de kwestie. Hij benadrukte nog eens de regels rond de naam champagne en zei op de Franse radio: "Je kunt je wel voorstellen wat de reactie is van de Franse autoriteiten".

De Franse regering overweegt om Rusland voor Wereldhandelsorganisatie WTO te dagen. Frankrijk zal de Russische regels eerst verder bestuderen, maar sluit niet uit actie te ondernemen, aldus Jean-Yves Le Drian, Frans minister van Buitenlandse Zaken.

"Als blijkt dat er sprake is van schending van de regels van de WTO, grijpen we in", zei de bewindsman. De minister hoopt er evenwel in gesprek met de Russen uit te komen. De Wereldhandelsorganisatie heeft mechanismen om handelsgeschillen tussen landen op te lossen.

Ook Gouda verboden in Rusland

Frankrijk produceert jaarlijks zo'n 231 miljoen flessen champagne en verdient daar per jaar 2,5 miljard euro mee. Rusland importeert zo'n 50 miljoen liter per jaar, waardoor Franse champagne 13 procent van de Russische bubbelwijnmarkt uitmaakt.

Het is niet de eerste keer dat Rusland zich de woede van andere landen op de hals haalt als het over eten of drank gaat. Vorig jaar verbood het land nog de invoer van tomaten uit Azerbeidzjan en sinds 2014 is Goudse kaas, ook een beschermd merk, niet meer welkom in Rusland.