Winterswijk is een van de tien kanshebbers op de titel European Green Leaf 2022, zo heeft de Europese Commissie dinsdag bekendgemaakt. Met de verkiezing wordt de aanpak van milieuvraagstukken in kleine en middelgrote steden onder de aandacht gebracht. De titel, waaraan een geldbedrag van 200.000 euro is verbonden, wordt sinds 2015 uitgereikt.

Naast Winterswijk behoren ook het Roemeense Bistrita, de Deense plaats Elsinore, het Spaanse Gavà, Treviso in Italië en het Portugese Valongo tot de finalisten. Bij winst kan de plaats in de Achterhoek in de voetsporen treden van het Limburgse Horst aan de Maas, dat de verkiezing in 2019 won.

Ook de finalisten van European Green City 2023 zijn bekend. Dat is de competitie voor grote steden, die sinds 2008 aan de gang is. Helsingborg uit Zweden, het Poolse Krakau, de Bulgaarse hoofdstad Sofia en Tallinn in Estland maken kans op de titel en een geldprijs van van een half miljoen euro. Nijmegen ging in 2018 namens Nederland met deze titel aan de haal.

De winnaars worden op 9 september in Finland bekendgemaakt.