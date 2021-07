Peter Blauwhoff, de voorzitter van de raad van commissarissen bij de Nederlandse vestiging van Tata Steel en de enige Nederlandse commissaris bij het moederbedrijf, legt beide functies onmiddellijk neer. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving door De Telegraaf.

Blauwhoff neemt de beslissing op dit moment omdat moederbedrijf Tata Steel zijn kandidatuur voor een tweede termijn als voorzitter van Tata Steel Nederland niet steunt. Hij is geschrokken van de beslissing, maar respecteert die wel, zegt hij in een reactie.

Het vertrek van Blauwhoff heeft te maken met de geplande splitsing van de Britse en de Nederlandse tak van Tata Steel. Die zit intussen in een stroomversnelling en het Indiase moederbedrijf kiest ervoor om de CEO van de Nederlandse vestiging rechtstreeks te verkiezen in de raad van commissarissen.

Juist door die splitsing komt het vertrek op een lastig moment voor Tata Steel. De komende maanden, mogelijk jaren, zal er namelijk achter de schermen nog een hoop moeten gebeuren om het uit elkaar gaan in goede banen te leiden.

Daarbij komt dat Tata Steel in ons land onder vuur ligt omdat de GGD Tata Steel bewust uit een rapport over longkanker in de regio rond het bedrijf zou hebben gehouden. Op dit moment loopt er een onderzoek naar dat rapport.

De taken van Blauwhoff worden tijdelijk overgenomen door vicepresident Marius Jonkhart.