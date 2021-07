De landelijke adviesprijs voor een liter benzine is door de grens van 1,95 euro per liter gegaan, waarmee een nieuwe recordhoogte is bereikt. Dit gebeurt twee maanden nadat het oude record dat dateerde uit 2012 na negen jaar was gesneuveld. Dat was nog onder de 1,90 euro per liter.

De gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat dinsdag op 1,951 euro, blijkt uit cijfers van UnitedConsumers, dat de adviesprijzen van de vijf grote oliemaatschappijen dagelijks doorkrijgt.

Diesel tikte maandag al een nieuw record aan met een prijs van 1,582 euro per liter. De brandstofprijzen gaan mee omhoog met de olieprijs. Die is al sinds begin dit jaar aan een opmars bezig, maar zeker de laatste tijd gaat het hard.

De prijs van een vat Noordzee-olie bereikte deze week een stand van 77 dollar, het hoogste niveau sinds oktober 2018. De olieproducerende landen zijn al enige tijd in gesprek over het weer opvoeren van de olieproductie, maar komen vooralsnog niet tot overeenstemming.

"Zolang ze het niet eens worden, kunnen de prijzen nog verder oplopen", zegt directeur Paul van Selms van UnitedConsumers. "De brandstofprijzen worden bepaald door de inkoop en de prijs daarvan door de productie. Op dit moment is er weinig urgentie om de productie te verhogen", denkt Van Selms. De olieproducerende landen kunnen nu geld verdienen.

Vaak korting, soms betaal je nog meer

Mochten de landen alsnog binnen enkele dagen een akkoord bereiken, betekent dat niet dat de prijzen van brandstof aan de pomp meteen gaan dalen. Dit komt onder meer doordat oliemaatschappijen eerst oude voorraden moeten opmaken die voor een hogere prijs zijn ingekocht.

Van Selms wijst er nog op dat de meeste tankstations korting geven op de adviesprijs. "Veel meer dan tien jaar geleden." De consument betaalt dus niet altijd de hoofdprijs. Langs de snelweg vaak wel, en soms zelfs nog meer dan die adviesprijs. Sommige pomphouders langs de snelweg passen de prijs in de loop van de dag en nacht ook aan.