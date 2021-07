Experimenten met de vierdaagse werkweek in IJsland zijn volgens onderzoekers een "overweldigend succes". Ondertussen zou 86 procent van de werkende bevolking in het land minder uren per week werken voor hetzelfde salaris of daar tenminste recht op hebben, meldt de BBC.

De nationale overheid van IJsland en de gemeenteraad van de hoofdstad Reykjavik voerden tussen 2015 en 2019 onderzoek uit onder 2.500 IJslanders, ongeveer 1 procent van de werkende bevolking op het eiland.

Onderzoekers van de Britse denktank Autonomy en de IJslandse onderzoeksgroep Alda stelden vast dat de productiviteit op hetzelfde niveau bleef en op sommige werkplekken zelfs verhoogde. Volgens hen zijn veel deelnemers aan het experimenten ondertussen van een 40-urige werkweek naar een week van 36 uur gegaan.

De experimenten hebben ook de vakbonden extra munitie gegeven voor het heronderhandelen van de cao's. Ondertussen zou zo'n 86 procent van de IJslanders die werken recht hebben op een kortere werkweek terwijl ze evenveel betaald krijgen.

IJsland is niet het enige land dat experimenteert met minder werkuren voor hetzelfde loon: ook in Spanje loopt momenteel een onderzoek en consumentenmiddelenmaker Unilever begon begin dit jaar een test met een vierdaagse werkweek in Nieuw-Zeeland. Aan het einde van dit jaar moet die test afgelopen zijn en komt het bedrijf met resultaten.