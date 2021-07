Het Franse merk Bugatti, bekend van de miljoenen euro's kostende sportwagens als de Veyron en Chiron, wordt door moederbedrijf Volkswagen ondergebracht bij een nieuw te vormen joint venture tussen Porsche en het Kroatische merk Rimac Automobili, dat een extreem snelle elektrische sportwagen bouwt. Rimac moet Bugatti een zetje richting een elektrische toekomst geven.

Bugatti dacht al langer na over het op de markt brengen van een volledig elektrische sportwagen, maar had daar als kleine speler niet de middelen voor. De samenwerking met Rimac moet dit proces in een stroomversnelling brengen. Bugatti, opgericht in 1909, zal vanaf het vierde kwartaal van dit jaar door het leven gaan als Bugatti Rimac.

Rimac is bekend van de C_Two, een 1.914 pk sterke elektrische sportwagen die minimaal 2 miljoen euro kost. De auto schiet in minder dan twee seconden naar 100 kilometer per uur; sneller dan de Bugatti Chiron met W16-brandstofmotor, die 2,4 seconden nodig heeft.

Rimac krijgt 55 procent van de aandelen in handen, Porsche de rest. Ter voorbereiding op de nieuwe joint venture hebben de Kroaten de Rimac Group opgezet. Daaronder valt naast het automerk Rimac ook Rimac Technology, de tak die zich bezighoudt met de ontwikkeling en productie van elektrische aandrijflijnen en accu's.

Dat Rimac een serieuze speler is, blijkt wel uit het gegeven dat Porsche zijn belang in het bedrijf de afgelopen jaren geleidelijk heeft vergroot tot 24 procent. Het Koreaanse Hyundai heeft een aandeel van 12 procent in de Rimac Group.

