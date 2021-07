De landelijke ophokplicht voor pluimvee vervalt vanaf middernacht in heel Nederland. Volgens demissionair minister Carola Schouten (Landbouw) is dat nu verantwoord, omdat er de afgelopen weken geen wilde vogels meer gevonden zijn die besmet waren met de vogelgriep. Ook het aantal besmettingen in de rest van Europa loopt terug.

In diverse regio's in het land was de ophokplicht al verdwenen. Nu heeft Schouten dus besloten dat de kippen overal in Nederland weer naar buiten mogen. "De afgelopen weken zijn er geen besmette wilde vogels meer gevonden en lijkt zich een dalende trend in Nederland en andere lidstaten voor te doen", aldus het ministerie.

Schouten vindt het daarom verantwoord om de verplichting op te heffen, omdat de risico's klein zijn. Een einde aan de ophokplicht betekent ook een verbetering van het dierenwelzijn en zorgt voor een betere financiële situatie voor pluimveehouders. Dat speelde voor de minister ook mee.

Het risiconiveau is van "matig tot hoog" naar "matig" gegaan. Volgens Schouten betekent het intrekken van de ophokplicht echter "geenszins dat de kans op besmetting nu verwaarloosbaar is". De risico-inschattingen hebben een hoge mate van onzekerheid, benadrukt ze in een brief aan de Tweede Kamer, omdat niet uitgesloten kan worden dat het virus nog onder wilde vogels rondgaat.

Een aantal maatregelen blijft dan ook gelden. Strooisel op eendenboerderijen moet afgedekt worden en pluimveehouders moeten hygiënemaatregelen naleven. Ook blijven de eerder aangescherpte criteria voor het melden van een mogelijke besmetting van toepassing.

Schouten meldt dat het ministerie de situatie blijft volgen en om advies zal vragen als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De landelijke ophokplicht was sinds oktober vorig jaar van kracht.