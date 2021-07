Belangrijke olieproducerenden landen kunnen maar niet tot een akkoord komen. Vorige week liepen de gesprekken op niets uit en ook maandag wilde het maar niet vlotten, meldt nieuwsdienst Reuters. Daardoor blijft de hoeveelheid olie op de wereldmarkt voorlopig beperkt en blijven brandstofprijzen hoog.

De olieproducenten, verenigd in de OPEC en OPEC+, zijn al enige tijd met elkaar in overleg. Ze willen afspraken maken over het produceren van meer olie. Dit moet zorgen dat de hoge olieprijzen van dit moment, wat gaan zakken. Dit zou er op termijn ook voor kunnen zorgen dat tanken goedkoper wordt.

Momenteel zijn de prijzen voor benzine en diesel op recordhoogte. Ook de prijs van olie is hoog. Zo bereikte de koers van een vat Noordzee-olie (Brent crude) op maandag een stand van 77 dollar. Dat is de hoogste stand sinds oktober 2018.

Veel landen zijn het met elkaar eens, maar de Verenigde Arabische Emiraten is niet akkoord. De landen zijn weliswaar allemaal akkoord over hogere productie op korte termijn, maar over de lange termijn liggen de Emiraten op een andere koers dan de andere landen. Daardoor wordt voorlopig geen extra olie geproduceerd.

Mochten de landen alsnog binnen enkele dagen een akkoord bereiken, betekent het niet dat de prijzen van brandstof aan de pomp meteen gaan dalen. Dit komt onder meer doordat oliemaatschappijen eerst oude voorraden moeten opmaken, die voor een hogere prijs zijn ingekocht.