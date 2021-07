De wereldwijde prijzen van grondstoffen voor voedsel zoals graan, tarwe, vlees en vis stijgen de komende jaren minder sterk. Wel zal de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van voedsel toenemen, met name omdat de veestapel groeit. Dat schrijven de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maandag in een rapport.

De prijzen van grondstoffen voor voedsel zijn de afgelopen maanden gestegen naar het hoogste niveau in negen jaar, onder meer vanwege de sterke vraag vanuit China. Als die prijsstijging langer aanhoudt, verwachten diverse specialisten dat dit gevolgen kan hebben voor de prijzen van boodschappen in de supermarkt.

Of het zover komt, is even afwachten. De onderzoekers van de FAO en OESO verwachten dat de prijsstijging, aangepast voor inflatie, de komende tien jaar afzwakt of zelfs licht zal dalen. Dit komt doordat de vraag vanuit China minder hard toeneemt dan voorheen. De invloed van het land op de marktprijzen is groot, omdat China een grote afnemer is van onder andere varkensvlees en vis.

De productie van voedsel neemt waarschijnlijk snel toe. Op de kortere termijn kan daarbij worden geprofiteerd van de versoepeling van de coronamaatregelen en reisbeperkingen, waardoor bijvoorbeeld werknemers in de agrarische sector weer in het buitenland aan de slag kunnen. Dat helpt bij het terugdringen van personeelstekorten in de landbouw.

De onderzoekers wijzen op het belang van een hogere voedselproductie vanwege de almaar groeiende wereldbevolking. Waarschijnlijk zijn er in 2030 8,5 miljard mensen op de wereld. Om te zorgen voor voldoende voedsel is betere technologie nodig, evenals meer grond en vee.

Die grotere veestapels zorgen ervoor dat de landbouw de komende tien jaar 4 procent meer schadelijke stoffen uitstoot. De organisaties stellen daarom dat meer gedaan moet worden om de uitstoot bij de productie van levensmiddelen omlaag te brengen, om zo te kunnen voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs.