Waar vorig jaar in de maand mei nog een recordbedrag aan spaargeld werd ingelegd, was dat dit jaar ruim 4 miljard euro minder. Het was zelfs minder nog dan in mei 2019, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). In mei krijgen veel werknemers traditioneel hun vakantiegeld bijgeschreven.

Vorige maand werd zo'n 5 miljard euro aan spaargeld op de rekeningen ingelegd, blijkt uit de cijfers van DNB. In dezelfde maand vorig jaar ging het nog om een recordbedrag van 9,4 miljard euro dat opzij werd gezet.

Sowieso was de spaarwoede vorig jaar als gevolg van het uitbreken van de coronacrisis ongekend hoog. In totaal kwam er in 2020 circa 42 miljard euro aan spaargeld bij. Dubbel zoveel als het jaar ervoor. "De belangrijkste reden voor de exceptionele toename in 2020 is de coronacrisis", aldus DNB in een verklaring.

Maar hoewel de coronacrisis nog niet helemaal achter ons ligt, neemt de spaardrift wel af. In mei werd zelfs minder geld opzijgezet dan in dezelfde maand in 2019, voor het uitbreken van de crisis. Toen werd 6,2 miljard euro aan de spaarrekeningen toegevoegd.

Dat het nu weer minder is, kan te maken hebben met de extreem lage rente; sparen loont veel minder de moeite. Mensen zullen er eerder voor kiezen te beleggen.

Totaal aan spaartegoeden grens van 400 miljard euro al gepasseerd

Volgens salarisstrookverwerker ADP, dat de loonstrookjes van zo'n miljoen werknemers voorbij ziet komen, hebben veel werknemers dit jaar ook iets minder vakantiegeld bijgestort gekregen dan andere jaren. Dat komt door nieuwe belastingregels. "Bij inkomens van drie keer modaal, ging het om bijna 500 euro minder."

Mensen met hogere inkomens zijn bij uitstek ook de mensen die het meest sparen. Werknemers met een modaal inkomen (2.816 euro per maand), kregen een paar euro vakantiegeld minder als gevolg van nieuwe belastingregels.

Ondanks dat er relatief minder gespaard wordt, blijft het totaalsaldo van het spaargeld nog altijd verder oplopen. In maart van dit jaar werd de 400 miljard euro gepasseerd. Nu staat er in totaal ruim 406 miljard euro op de spaarrekeningen.