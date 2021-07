In de eerste vier maanden van dit jaar werd vanuit Nederland voor 40,6 miljard euro aan goederen naar Duitsland geëxporteerd en dat is een nieuw record. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de recentste cijfers over de maanden januari tot en met april.

Die 40,6 miljard euro is 10,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar toen haperde de uitvoer als gevolg van de coronacrisis. Het is ook bijna 5 procent meer dan in 2019: vóór het uitbreken van de crisis en een recordjaar met een export ter waarde van 38,7 miljard euro.

Iets meer dan de helft van alle goederen die Nederland de grens over brengt, betreft zogeheten wederuitvoer. Die goederen worden van elders het land ingebracht en vervolgens weer uitgevoerd. Van eigen bodem zijn bloemen en planten het voornaamste exportproduct. Ze waren ook de grootste groeier in de exportstroom naar de oosterburen.

"Deze export nam met circa 246 miljoen euro toe naar een totaal van 1,3 miljard euro.", aldus het CBS. Naast bloemen en planten importeren de Duitsers opmerkelijke genoeg veel personenauto's uit Nederland. "De export van personenauto's groeide met 116 miljoen euro." Ook de export van zogeheten overige automobielen zoals bussen en trekkers nam toe, met 105 miljoen euro.

Verder staan medicinale en farmaceutische producten in de top vijf. Dat zijn bijvoorbeeld medicijnen, protheses maar ook veterinaire producten. Op nummer vijf staan (motor)rijwielen, scooters en invalidenwagens, zoals scootmobielen.