Sportwinkelketen JD Sports is op het matje geroepen door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de slechte dienstverlening, vanwege het veel te laat of niet leveren van online bestelde spullen en een onbereikbare klantenservice. Het regende daarover klachten bij de toezichthouder.

De klachten hadden betrekking op de periode december vorig jaar tot februari dit jaar, toen de fysieke winkels als gevolg van de coronamaatregelen gesloten waren. De keten had niet alleen last van de coronacrisis, maar stelde dat de leveringen ook vertraagd werden als gevolg van de Brexit.

Voortaan worden de webbestellingen van JD Sports vanuit de Nederlandse winkels geleverd, in plaats van dat ze vanuit het magazijn in het Verenigd Koninkrijk moeten komen. De klantenservice is uitgebreid, waardoor klanten sneller een reactie krijgen.

Toezichthouder ACM greep in omdat informatievoorziening aan consumenten juist bij online verkoop cruciaal is. "Consumenten moeten worden geïnformeerd over de levertijd van hun bestelling en de klantenservice van de webwinkel moet goed bereikbaar zijn."