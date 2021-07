De Consumentenbond vindt dat banken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ontlopen door klanten te laten betalen om geld op te nemen. In een brief aan demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) roept de bond het kabinet op om in te grijpen.

De Consumentenbond verwijst naar een rapport (pdf) van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Daarin staat dat banken zich mogen aanpassen aan het feit dat er minder contant geld wordt gebruikt, maar dat ze het niet in de hand mogen werken. En dat doen ze dus wel, vindt de organisatie.

De afgelopen weken kondigde een aantal banken aan dat klanten zouden moeten betalen om geld op te nemen. Zo brengt ABN AMRO 5 euro plus 0,5 procent van het opgenomen bedrag in rekening aan klanten die meer dan 12.000 euro per jaar opnemen. Rabobank brengt kosten in rekening als klanten geld uit de muur halen bij een automaat die niet van Rabobank of Geldmaat is. En bij ING betalen klanten ook in een aantal pakketten om geld op te nemen.

'Witwaspraktijken worden er niet door tegengehouden'

De Consumentenbond maakt zich vooral zorgen over ABN AMRO. "We vrezen een glijdende schaal, omdat de bank ons niet kon beloven dat de limiet op 12.000 euro blijft", zegt directeur Sandra Molenaar.

De organisatie gaat niet mee in de redenering van banken dat witwaspraktijken hiermee worden tegengehouden. "Je houdt er alleen goedwillende burgers mee tegen", stelt de directeur.

De bond vraagt nu aan minister Hoekstra om De Nederlandsche Bank (DNB) meer bevoegdheden te geven om in te grijpen bij banken en onderzoekt of een wijziging van de wet mogelijk is. Eerder uitte ook budgetvoorlichter Nibud zijn zorgen over het nieuwe beleid.