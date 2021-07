Winkelketen Wibra heeft correct gehandeld toen zij haar werknemers vroeg de uren die ze tijdens de lockdown niet hebben gewerkt later in te halen. Dat heeft de rechter in Zutphen maandagochtend bepaald. Vakbond FNV had Wibra om de kwestie voor de rechter gesleept.

Wibra liet haar werknemers met een flexibel contract tijdens de lockdown af en toe minder uren werken omdat er minder te doen was. De uren die het personeel toen niet werkte, werden genoteerd als zogenoemde min-uren. Deze werden wel betaald. Nu vraagt de keten die uren in de loop van dit jaar in te halen.

Daar was vakbond FNV het niet mee eens. Volgens de vakbond werden die loonkosten gecompenseerd via de NOW-regeling en verloor Wibra er dus geen geld aan. FNV vroeg alle uren die het bedrijf via NOW kreeg terugbetaald kwijt te schelden.

De rechter gaat daar niet in mee. Die verwijst naar de cao voor winkelbedrijven. Daarin wordt bepaald dat mensen met een flexibel contract een gemiddeld aantal uren per week moeten werken en daar een vast loon voor ontvangen. Aan het einde van het jaar worden te veel gewerkte uren alsnog uitbetaald en te weinig gewerkte uren komen te vervallen.

In de cao wordt niet gezegd dat die werkwijze alleen geldt op piekmomenten of bij ziekte, zoals de FNV aanhaalde. "En de werknemers hebben tijdens het gedwongen thuiszitten hun volledige loon ontvangen", zegt de rechter.

Daarnaast geeft hij aan dat mensen zich niet onbeperkt beschikbaar hoeven te stellen om hun uren in te halen, maar dat het inroosteren in overleg gebeurt. "Het gaat overigens slechts om veertig minuten per werknemer in de resterende 35 weken van 2021. Dat is niet onaanvaardbaar", aldus de rechter.

FNV heeft voorlopig nog niet gereageerd op de uitspraak.