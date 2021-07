Een Australische investeringsgroep heeft een bod van 22,26 miljard Australische dollar (14 miljard euro) uitgebracht op de luchthaven van de Australische hoofdstad Sydney, maakt Sydney Airport maandagochtend bekend. Als de deal doorgaat, wordt het de op een na grootste overname van een luchthaven ooit.

Volgens Sydney Airport is het bod "ongevraagd en niet-bindend". Het consortium, dat bestaat uit onder andere vastgoedbeleggers en pensioenfondsen, wil de luchthaven volledig in handen krijgen.

Het bod van 8,25 Australische dollar (ruim 5 euro) per aandeel is 42 procent hoger dan de slotkoers van vrijdag. Maar voor de coronacrisis was de luchthaven wel meer waard dan het bedrag dat de investeerders bieden, meldt het bedrijf. Eind 2019 stond het aandeel op een piek van 9 Australische dollar per aandeel.

De vele lockdowns naar aanleiding van de coronacrisis hebben de reissector diep in het rood geduwd en ook de luchthaven van Sydney heeft daar last van gehad. Volgens de jongste resultaten, die dateren van februari, verloor het bedrijf vorig jaar 145 miljoen Australische dollar. Een jaar eerder boekte de luchthaven een winst van 403 miljoen dollar.

De raad van bestuur van het bedrijf onderzoekt het bod en komt later met een besluit.

Mocht de deal doorgaan, dan wordt het de achtste grootste overname van het afgelopen jaar en de tweede grootste deal ooit in de luchthavensector, volgens persbureau Reuters. In 2006 kocht een Spaans consortium de Britse luchthaven Heathrow voor 25 miljard euro.