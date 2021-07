Tesla leverde het afgelopen kwartaal voor het eerst in het bestaan meer dan 200.000 nieuwe auto's af, zo werd vrijdag bekend. Daarvan werd slechts een klein deel in Nederland verkocht. Waar ons land in 2019 nog goed was voor bijna 9 procent van de wereldwijde afzet, is dat nu nog slechts een fractie. Waar komen de modellen van Tesla tegenwoordig dan wel terecht?

Tot en met juni werden in Nederland 968 nieuwe Tesla's geregistreerd, op vier na allemaal van het type Model 3, omdat de Model S en Model X dit jaar opgewaardeerd zijn en daarom pas begin 2022 weer in ons land beschikbaar zijn. Een jaar eerder stond de verkoopteller na zes maanden op 2.859 exemplaren.

Tesla zal dus een flinke eindsprint moeten trekken om in de buurt te komen van het verkoopresultaat van 2020: 8.956 stuks. Om nog maar te zwijgen over het aantal van bijna 31.000 exemplaren dat in 2019 dankzij het toen geldende fiscale voordeel op kenteken ging. Toch zal het Amerikaanse merk tevreden zijn, getuige het succesvolle tweede kwartaal van dit jaar.

Tesla elders in Europa op stoom

Europa blijft een belangrijke afzetmarkt voor Tesla, zo blijkt uit cijfers van dataprovider JATO. In de eerste vijf maanden van dit jaar verkocht het merk 40.412 exemplaren van de Model 3, een plus van 64 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee gaat de auto fier aan kop in de verkooplijst voor volledig elektrische auto's. De Volkswagen ID.3 volgt met 23.230 stuks op gepaste afstand.

De Tesla Model 3 is onder meer in Noorwegen onverminderd in trek. Daar staat de teller na een half jaar op ruim drieduizend registraties, net iets minder dan de Volkswagen ID.4. In Duitsland, waar alleen gegevens tot en met mei beschikbaar zijn, ligt de verkoop met 9.302 exemplaren dit jaar 118,3 procent hoger dan een jaar eerder.

In Frankrijk staat de teller voor de Model 3 na zes maanden op 13.084 stuks, vooral geholpen door de 5.001 exemplaren die in juni werden afgeleverd. Veel merken, waaronder Tesla, profiteerden van het gegeven dat er vanaf deze maand in Frankrijk minder fiscaal voordeel te halen valt, waardoor in juni extra veel verkocht is.

Verenigde Staten en China onverminderd belangrijk

Op de Amerikaanse thuismarkt - tevens de belangrijkste afzetmarkt - staat het aantal registraties na een half jaar op bijna 140.000 stuks, een plus van 55 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Kleine kanttekening: In de Verenigde Staten kreeg de verkoop in het derde kwartaal van het afgelopen jaar een belangrijke impuls toen de productie van de toen gloednieuwe Model Y op stoom kwam. Of dat dit jaar weer het geval zal zijn, blijft afwachten.

In China worden na de Verenigde Staten de meeste Tesla's verkocht. De cijfers laten zich niet altijd even makkelijk raden, omdat van het aantal gemelde leveringen een deel naar Europa gaat. Naar schatting zijn er tot en met mei rond de 100.000 stuks verkocht.