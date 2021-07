Afgelopen week kwam de olie- en gaswinning in de Golf van Mexico weer onder een vergrootglas te liggen na een gaslek in een onderzeese pijpleiding, waarbij het water in brand stond. Elf jaar eerder explodeerde in de golf ook het boorplatform Deepwater Horizon. Wat maakt de Golf van Mexico zo belangrijk voor olie- en gasbedrijven?

Het kostte het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex afgelopen vrijdag ongeveer vijf uur om het vuur te doven. Volgens toezichthouder ASEA was er, ondanks dramatische beelden van een 'oog van vuur', geen sprake van vervuiling. Hoe dat kan, zei ASEA-hoofd Ángel Carrizales er in zijn reactie op Twitter niet bij.

In 2019 had Pemex ook al problemen met een gaspijpleiding, toen op het land. Bij een ontploffing in de Mexicaanse staat Hidalgo kwamen 91 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden.

Belangrijke bron van inkomsten

Mexico produceert ongeveer 1,85 miljoen vaten olie per dag, de overgrote meerderheid daarvan op zee. Dat is weliswaar fors minder dan de bijna drie miljoen vaten die tien jaar geleden per dag werden opgepompt, maar nog altijd is de olie- en gasindustrie een belangrijke bron van inkomsten voor de Mexicaanse regering. Dit jaar zal de sector naar schatting goed zijn voor 15 procent van de inkomsten.

Ook voor de Verenigde Staten is de Golf van Mexico een belangrijk gebied voor de winning van olie en gas. Vorige maand waren er 56 olieplatformen actief in het gebied. Shell is er een belangrijke speler. De golf goed voor de helft van alle olie die het bedrijf in de Verenigde Staten oppompt.

De Amerikaanse wateren van de Golf van Mexico zijn momenteel goed voor 1,2 miljoen vaten per dag, maar er zouden 2,5 miljoen vaten per dag opgepompt kunnen worden. Dit jaar zal de golf vermoedelijk 11 procent in de totale olieproductie van de VS voor zijn rekening nemen.

In 2010 ging het goed mis, toen op het boorplatform Deepwater Horizon een explosie plaatsvond. Het platform ging in vlammen op en zonk. Kort daarna werd ontdekt dat de olieput op de zeebodem lekte. Tussen april en september van dat jaar zijn naar schatting 4,9 miljoen vaten olie in de Golf van Mexico gestroomd.

36 Lek in pijpleiding veroorzaakt brand in Golf van Mexico

Droom van olieboorders

De Golf van Mexico wordt door geologen ook wel de droom van olieboorders genoemd. Niet alleen was er miljoenen jaren geleden voldoende bronmateriaal voor het ontstaan van olie voor handen, ook waren de geologische processen destijds zodanig dat uiteindelijk ook veel olie 'opgesloten' kon worden.

Miljoenen jaren geleden bestonden de kusten om de Golf van Mexico vooral uit moerasgebieden. Daar vormden zich zogenoemde algenmatten op de zeebodem. Simpel gezegd stapelden deze afzettingen zich op, waardoor er langzaam maar zeker brongesteente werd gevormd.

Dit gesteente, inmiddels diep onder de grond en onder hoge druk, is vervolgens door de warmte van de aarde gedurende de eeuwen heen 'gegaard', waarbij olie is ontstaan. Deze olie vloeide daarna door 'aderen' terug tot onder de zeebodem. Geologen hebben in de Golf of Mexico minimaal achtduizend van dergelijke aderen in kaart gebracht.