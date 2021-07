De persoon die Jeff Bezos maandag opvolgt als topman bij Amazon, Andy Jassy, krijgt een pakket van in totaal 61.000 aandelen mee. Dat blijkt uit documenten dat het Amerikaanse bedrijf heeft ingestuurd bij markttoezichthouder SEC. De aandelenkoers van Amazon sloot vrijdag op 3.510 dollar (2.958 euro per aandeel), waarmee de waarde van het pakket uitkomt op ongeveer 210 miljoen dollar.

Het aandelenpakket dat Jassy ontvangt zal hij niet meteen kunnen cashen: de aandelen komen over een periode van tien jaar vrij. Voor zover bekend zijn er geen prestatiedoelstellingen verbonden aan het pakket, Amazon maakt daar geen melding van in de SEC-documenten.

De 61.000 aandelen komen bovenop een flinke lading die hij al in bezit heeft: Jassy is nu al na Bezos de grootste aandeelhouder. Hij zou nu al ruim 88.000 stuks hebben. Dat staat nog in het niet bij de huidige topman, die aandelen in handen heeft ter waarde van 176 miljard dollar.

De aanstaande CEO is geen onbekende van Bezos en Amazon: hij loopt al sinds 1997 rond bij het gigabedrijf. Hij begon als marketing manager en leidt al jaren Amazon Web Services. Op 5 juli treedt hij in de voetsporen van Bezos, wanneer het bedrijf 27 jaar bestaat.