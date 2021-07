Precies 27 jaar na de oprichting van Amazon als online boekwinkeltje stopt Jeff Bezos als topman van het bedrijf, dat een van de allergrootste bedrijven ter wereld is. De rijkste man op aarde wil meer tijd besteden aan zijn andere passies en geeft het stokje maandag door aan zijn opvolger Andy Jassy. Het starten van een webwinkel in de begintijd van het internet bleek een gouden greep, maar Bezos maakte in al die jaren ook een hoop vijanden.

Na enkele baantjes op Wall Street besluit Bezos op 5 juli 1994 de online boekwinkel Amazon op te richten. Hij wilde een naam die begint met een 'A', omdat het bedrijf dan vooraan zou komen in de bedrijvenregisters van die tijd, die vaak alfabetisch geordend waren. Daarnaast hoopte hij dat Amazon zou uitgroeien tot de grootste online boekwinkel, net zoals de Amazone tot de allergrootste rivieren ter wereld behoort.

Met onder meer 300.000 dollar van zijn ouders gaat hij aan de slag. Al snel begint de webwinkel te lopen en breidt Bezos uit naar het online aanbieden van muziek. Dan gaat het overigens nog altijd om cd's, van Spotify of iTunes had nog niemand gehoord. De webwinkel is ook in steeds meer landen actief. In 1997 brengt Bezos Amazon naar de beurs. Dat maakt hem miljonair en is het beginpunt van zijn ongekende fortuin.

Jeff Bezos lanceerde Amazon in Frankrijk in het jaar 2000. Foto: ANP

Op een bijna-bankroet aan het begin van deze eeuw na, blijft Amazon groeien. Het fortuin van Bezos groeit mee. Niet lang nadat hij zijn eerste miljoen heeft verdiend, bereikt hij ook de status van miljardair.

De populariteit van Amazon blijft maar toenemen, net als het aantal producten dat de winkel aanbiedt. Waar het eerst nog ging om boeken en muziek, is er tegenwoordig van alles te krijgen, van rammelaars voor baby's tot gevarendriehoeken voor vrachtwagens.

Bovendien is Amazon niet alleen online actief. Zo opende het bedrijf enkele jaren geleden een supermarkt, maar dan wel eentje zonder kassa. Sensoren en camera's registreren wat klanten in hun mandje gooien en sturen automatisch een factuur.

Bezos wordt rijkste persoon op aarde

Ondertussen blijft Bezos opstomen in de lijsten van rijken. In 2017 wordt hij voor het eerst de rijkste persoon op aarde als hij Microsoft-oprichter Bill Gates passeert. Bezos heeft op dat moment een geschat vermogen van 90 miljard dollar (76 miljard euro).

Inmiddels is zijn fortuin nog wat aangedikt naar een kleine 200 miljard dollar (ruim 168 miljard euro) en is hij Gates ver voorbij. Het personeelsbestand van Amazon is de afgelopen jaren ook hard gegroeid en bestaat inmiddels uit bijna 1,3 miljoen medewerkers.

Zijn succes heeft hem niet alleen maar vrienden opgeleverd. Bezos kreeg door de jaren heen veel kritiek. Zo zou hij zijn personeel slecht betalen, wat hem op kritiek kwam te staan van onder meer de Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders. Ook zorgde het voor protesten in veel distributiecentra van Amazon. De vorige president van de VS, Donald Trump, deed ook een duit in het zakje: Bezos zou volgens hem belasting ontwijken.

Bezos wordt ervan beschuldigd belasting te ontwijken. Foto: Getty Images

Toch houdt Bezos niet al zijn rijkdom voor zichzelf. Zo werd met zijn geld een fonds opgericht dat armoede in de VS tegen moet gaan. Ook doneerde hij aan organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van klimaatverandering. Verder gaf hij geld aan onder andere een kankerinstituut en een organisatie voor persvrijheid.

Vanaf maandag zet Bezos dus een stapje opzij bij Amazon. Wel blijft hij zich bemoeien met de gang van zaken als 'executive chairman'. Ook heeft hij diverse andere bedrijven. Zo kocht hij enkele jaren geleden een van de bekendste kranten van de Verenigde Staten: The Washington Post. Daarnaast heeft hij diverse stichtingen waar hij nu meer aandacht aan wil geven.

En als hij zich toch nog verveelt, kan hij altijd nog een rondje maken in een van zijn sportauto's, bijvoorbeeld zijn Bugatti Veyron van ruim 3 miljoen dollar (2,5 miljoen euro). Of een avondje chillen in zijn appartement aan het Central Park in New York, dat hij kocht voor 80 miljoen dollar (zo'n 67 miljoen euro).

Bezos verliest miljarden bij scheiding

Dat zal hij dan moeten doen zonder zijn vrouw. In 2019 besloten Bezos en MacKenzie Scott na 25 jaar huwelijk uit elkaar te gaan. Ze leefden al een tijdje gescheiden en besloten twee jaar geleden er definitief een streep onder te zetten. Scott kreeg voor ongeveer 36 miljard dollar (zo'n 30 miljard euro) aan Amazon-aandelen mee. Het echtpaar heeft vier kinderen, van wie er een is geadopteerd uit China.

Net als andere succesvolle zakenmannen, zoals Tesla-baas Elon Musk en Virgin-topman Richard Branson, wil ook Bezos de ruimte in. Jaren geleden richtte hij ruimtevaartbedrijf Blue One op, waarmee hij op termijn commerciële ruimtevaartvluchten wil aanbieden. Later deze maand maakt hij zelf, samen met zijn broer Mark, een kort uitstapje buiten de dampkring.

Dat hij ondanks zijn succes en zijn steun aan goede doelen niet door iedereen wordt gewaardeerd, bleek recent opnieuw. Er werd een online petitie gestart waarin Bezos werd opgeroepen vooral in de ruimte te blijven en niet terug te keren naar de aarde. De petitie is inmiddels door meer dan 140.000 mensen getekend.