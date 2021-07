Slachthuis Gosschalk in het Gelderse Epe moet van toezichthouder NVWA vanaf zaterdag voorlopig de deuren sluiten, meldt demissionair landbouwminister Carola Schouten vrijdag in een Kamerbrief (pdf). De Tweede Kamer had eerder deze week aangedrongen op sluiting, nadat op beelden te zien was hoe dieren in de slachterij ernstig werden mishandeld door het personeel.

Via RTL Nieuws lekten beelden uit waarop te zien is dat de medewerkers verschillende regels op het vlak van dierenwelzijn overtreden. Zo werden varkens bij de aanvoer naar de fabriek met peddels op de rug en kop geslagen en kregen koeien herhaaldelijk stroomstoten van 5.000 volt.

Het is niet verboden om stroomstoten uit te delen aan dieren, maar dat mag niet meerdere keren achter elkaar en alleen als die dieren echt niet willen lopen. De medewerkers van het slachthuis overtraden die regels dus.

De NVWA benadrukte maandag in een reactie geschrokken te zijn van de beelden. "De manier waarop deze slachthuismedewerkers met dieren omgaan, is volstrekt onacceptabel. En dat weten ze zelf ook. Ze praten immers met elkaar over hoe ze buiten het zicht van onze dierenartsen en van camera's moeten blijven", aldus de toezichthouder.

Slachthuis Gosschalk mag deze vrijdag nog de boel op orde zien te krijgen en moet de deuren vanaf zaterdag sluiten. Het slachthuis mag pas weer aankloppen bij de NVWA wanneer het een plan van aanpak kan presenteren waarin de misstanden worden aangepakt. Op basis hiervan beoordeelt het agentschap of dit voldoende vertrouwen geeft dat het bedrijf in staat is het dierenwelzijn voldoende te waarborgen. Pas als de NVWA groen licht geeft, mag het slachthuis de deuren weer openen.

70 Verborgen camera filmt dierenmishandeling in slachterij Epe

Strafrechtelijke vervolging 'nadrukkelijk in beeld'

Naast de sluiting moet het slachthuis ook rekening houden met een strafrechtelijke vervolging. Dit is naar aanleiding van de "gruwelijke" beelden is nog altijd "nadrukkelijk in beeld", schrijft minister Schouten in de brief. Stichting Varkens in Nood heeft bij het Openbaar Ministerie (OM) aangifte gedaan van dierenmishandeling. Daar wordt nu door de inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA onderzoek naar gedaan.

"De beelden laten een grote minachting van het bedrijf voor de toezichthouder zien", zegt Schouten. Ze wijst erop dat de overtredingen doorgingen, ook nadat de beelden in het nieuws waren geweest en de NVWA het slachthuis onder verscherpt toezicht had geplaatst.

De minister noemt de sluiting daarnaast een signaal aan de gehele sector. "Misstanden worden niet getolereerd en indien misstanden opnieuw in dit slachthuis of andere slachthuizen worden geconstateerd, aarzelt de NVWA niet om opnieuw hard op te treden."