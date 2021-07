Autofabrikant Tesla heeft in het tweede kwartaal van 2021 voor het eerst meer dan 200.000 auto's bij klanten afgeleverd, blijkt uit cijfers van het bedrijf van miljardair Elon Musk. Daarmee doet Tesla het beter dan verwacht, gezien de wereldwijde coronapandemie en het tekort aan computerchips.

Meer dan 99 procent van alle auto's die Tesla maakte en bij klanten bezorgde, waren van de types Model 3 en Model Y. Van die modellen maakte Tesla er 204.081 en leverde de fabrikant er 199.360 af. Van de Model S en Model X zijn er in de afgelopen drie maanden 2.340 gemaakt en 1.890 bij klanten afgeleverd.

De autofabrikant maakt niet bekend in welke landen zijn auto's zijn verkocht. Het bedrijf heeft autofabrieken in de Verenigde Staten en China en werkt aan een grote fabriek in de buurt van Berlijn.

Waar veel autobedrijven de afgelopen periode de productie enige tijd moesten stilleggen vanwege chiptekorten, hoefde Tesla dat niet. Volgens het bedrijf hebben de werknemers "uitstekend werk geleverd bij het omzeilen van logistieke en leveringsproblemen".