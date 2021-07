130 landen, waaronder Nederland, werden het donderdag eens over een minimumbelasting voor bedrijven en een manier om multinationals 'eerlijker' belastingen te laten betalen. Die maatregelen zouden jaarlijks maximaal 250 miljard dollar (211 miljard euro) aan extra belastingen kunnen opleveren. Maar hoe werkt het eigenlijk? Vier vragen en antwoorden.

Waarover gaat het?

De landen kwamen overeen dat bedrijven overal ten minste 15 procent belasting moeten betalen over hun bedrijfswinsten. Dat zou elk jaar 150 miljard dollar moeten opleveren.

Daarnaast beslisten de onderhandelaars om een deel van de winsten van bedrijven die wereldwijd actief zijn, te belasten in alle landen waar ze opereren en niet alleen in het land waar het hoofdkantoor gevestigd is. Dat plan zou naar schatting 100 miljard dollar opbrengen. In oktober zou het akkoord definitief goedgekeurd moeten zijn.

Waarom is het nodig?

Grote bedrijven hebben de gewoonte om zich te vestigen in landen waar het belastingregime het voordeligst is. Vaak sluizen ze ook winsten door van het ene naar het andere land omdat daar gunstige constructies voor bestaan. Zo staat onder meer Nederland te boek als een land waar grote bedrijven relatief makkelijk hun belastingafdracht kunnen verminderen.

Meestal zijn die constructies niet illegaal, maar ze zorgen er wel voor dat multinationals soms minder belastingen betalen dan een zelfstandig ondernemer.

De wereldwijde economische organisatie OESO wil daar al geruime tijd iets aan doen en kwam daarom met dit plan. Volgens de organisatie schakelen de maatregelen belastingconcurrentie niet helemaal uit, maar het zorgt wel voor minder opties.

De Amerikaanse president Joe Biden schaarde zich eerder al achter het plan, wat ook een hoop andere landen over de streep heeft getrokken.

Welke landen werken eraan mee?

Er hebben 139 landen over het plan vergaderd, waaronder alle landen die behoren tot de Europese Unie. Niet iedereen was het echter eens met het plan. Zo stemde Ierland tegen omdat het zijn belasting op 12,5 procent wil houden.

De Ierse minister van Financiën berekende al dat zijn land 2,2 miljard euro aan belastingen zou verliezen als het zijn minimum optrekt naar 15 procent. Ierland is in Europa de thuisbasis van techbedrijven zoals Apple en Facebook.

Andere EU-landen die tegen stemden, waren Hongarije en Estland. Buiten de EU waren Barbados, Kenia, Nigeria, Peru, Saint Vincent en de Grenadines en Sri Lanka tegen het plan.

Dat een land als Ierland, dat ook bekendstaat als belastingparadijs, niet wil meedoen, kan de uitvoering van het plan bemoeilijken. Want dat zou betekenen dat bedrijven zich daar nog steeds kunnen vestigen om minder zwaar belast te worden.

Langs de andere kant worden veel omwegen afgesneden omdat in het nieuwe plan in ten minste 130 landen hetzelfde belastingtarief geldt. Daarnaast komt er een regeling waarbij landen extra belastingen kunnen heffen als een bedrijf in een ander land onder het minimum zit.

Wat betekent het voor Nederland?

Dat is nog helemaal niet duidelijk. De details van het akkoord moeten nog uitgewerkt worden en er zitten wat losse eindjes aan. Zo zou er per ongeluk een mechanisme ingeslopen zijn waardoor bedrijven kunnen doen alsof ze meer belastingen betalen door tussen verschillende landen met geld te schuiven.

De komende maanden wordt het hele plan opnieuw bestudeerd en proberen de onderhandelaars alle achterpoortjes eruit te halen. Voordat die uitwerking helemaal klaar is, kan het ministerie van Financiën niet zeggen wat dat concreet betekent voor ons land, laat een woordvoerder weten aan NU.nl.