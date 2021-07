De aandelenbeurs in Amsterdam is na enkele maanden weer voorbijgestreefd door Londen als belangrijkste handelscentrum van Europa. Door de Brexit verplaatsten beurshandelaren activiteiten naar het Damrak om te kunnen handelen op de Europese interne markt. Maar de laatste tijd is de handel in Londen weer aangetrokken en die in Amsterdam iets teruggezakt, waardoor de Nederlandse hoofdstad weer van de troon kon worden gestoten.

Volgens cijfers van beursbedrijf CBOE Europe bedroeg het dagelijkse handelsvolume in Londen in juni gemiddeld 8,9 miljard euro. In Amsterdam ging het vorige maand om 8,8 miljard euro. Daarmee zijn de verhoudingen omgedraaid. In mei was Amsterdam nog goed voor 9,4 miljard euro en Londen voor 8,7 miljard euro.

Londen dankt het herstel onder meer aan handel in Zwitserse aandelen. De Europese Unie stelde daar in 2019 nog beperkingen voor in, maar die gelden sinds de Brexit niet meer voor het Verenigd Koninkrijk. Het Britse vertrek uit de Europese Unie is ook de belangrijkste reden van de flinke opmars van Amsterdam eerder dit jaar. In januari verviervoudigde het dagelijkse handelsvolume in Amsterdam ten opzichte van december, terwijl in Londen toen sprake was van een halvering vergeleken met het dagelijks gemiddelde in heel 2020.

Door de Brexit hebben beurshandelaren in het Verenigd Koninkrijk geen toegang meer tot de Europese interne markt. De handelaren mogen daardoor niet meer handelen in bedrijven in de EU vanuit Londen. Maar er zijn ook analisten die denken dat de Londense beurs op termijn juist kan profiteren van de Brexit. Daardoor gelden strenge Europese beperkingen immers niet meer op de Britse beursvloeren.