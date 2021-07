De vliegtuigmaatschappij Ryanair vervoerde vorige maand 5,3 miljoen reizigers en gebruikte daarmee 72 procent van zijn beschikbare capaciteit, meldt het bedrijf vrijdag. Een jaar eerder vervoerde de lagekostenvlieger maar 400.000 passagiers, een maand eerder 1,8 miljoen.

Het Ierse bedrijf noteerde vorige maand 38.000 vliegbewegingen. Dat zijn er meer drie keer zo veel als in mei, toen er nog 'slechts' 12.000 vliegbewegingen werden genoteerd. Maar het aantal passagiers is minder sterk gegroeid dan de capaciteit, waardoor het bedrijf in juni maar 72 van zijn stoeltjes bezet kon houden. In mei was dat nog 79 procent.

Ryanair begint zijn boekjaar altijd in april. Over de eerste drie maanden van het boekjaar had de maatschappij acht miljoen reizigers aan boord en een gemiddelde bezetting van 73 procent. Vorig boekjaar vervoerde Ryanair 27 miljoen reizigers. Dat viel binnen de eigen verwachtingen van "26 tot 30 miljoen passagiers".

Het bedrijf ligt al een tijd overhoop met een aantal andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder Air France-KLM. Ryanair is er niet over te spreken dat onder meer Air France-KLM, maar ook de Scandinavische luchtvaartmaatschappijen SAS en Finnair staatssteun kregen tijdens de coronacrisis. De budgetvlieger vindt dat oneerlijke concurrentie. Het bedrijf trok daarvoor naar de rechter, maar beide zaken werden afgewezen.