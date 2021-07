Nu de deuren in de winkelstraten weer wagenwijd openstaan, zijn we langzaamaan weer in de winkels te vinden en kopen we minder online. Dat blijkt vrijdag uit transactiecijfers van ING. In totaal geven we zelfs zo'n 5 procent meer uit dan voor de coronapandemie.

Uit de recente transacties van de bank blijkt dat we online nog altijd veel meer geld uitgeven dan voor de coronacrisis, maar dat het aandeel van betalingen via het internet wel langzaam terugkeert naar het normale niveau. In januari kwam 45 procent van de totale waarde van transacties nog voort uit online betalingen, in juni is dat gedaald naar 32 procent. Vóór het coronajaar 2020 was het aandeel van online nog ruim 25 procent.

Nederlandse consumenten kopen nog altijd meer dan gebruikelijk via het internet. De waarde van online aankopen ligt ruim 30 procent boven normale niveaus. Tegelijkertijd is de waarde van aankopen die consumenten offline doen nog wel bijna 5 procent lager dan normaal.

Alles bij elkaar opgeteld gaven we in juni 5 procent meer uit dan normaal. Wat nog niet als normaal is, is waar we dat geld uitgeven. Zo blijkt uit de cijfers dat we nog altijd meer spullen kopen dan normaal, maar minder diensten. De uitgaven in de cultuursector liggen nog altijd veel lager dan normaal, maar ook in casino's en pretparken wordt er nog altijd minder uitgegeven.