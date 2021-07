Een op de vijf bouwbedrijven kampte in mei met een materiaaltekort, blijkt uit een enquête van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Dat is het hoogste niveau dat het EIB ooit heeft gemeten. Volgens het instituut heeft dat vooral te maken met de coronacrisis.

De problemen komen vooral voor in de woningbouw en de bouw van kantoren of commercieel vastgoed, zegt een woordvoerder van de EIB tegen NU.nl. De maandelijkse enquête meet niet over welke materialen het precies gaat, maar volgens de woordvoerder wordt er vooral over houtschaarste gesproken in de wandelgangen.

"We kunnen nooit helemaal zeker zijn van alle oorzaken, maar de coronacrisis zal hier zeker wel in meespelen", klinkt het bij het EIB. "In Nederland is de bouw nooit gestopt met werken, maar in veel andere landen zijn er wel werven gesloten het afgelopen jaar. Daardoor hebben verkopers van materialen hun aanbod verlaagd en dat moet nu opnieuw op gang komen. Ook het tekort aan containers, dat ook een gevolg is van de coronacrisis, speelt hier een rol in."

De zegsman wijst er wel op dat zo'n tekort altijd maar tijdelijk is. "Omdat het aanbod schaarser is, gaan de prijzen omhoog en dat maakt het dan weer aantrekkelijk voor aanbieders om het aanbod sneller te vergroten", legt hij uit. Dat doet dan op termijn de prijzen ook opnieuw dalen.

Naast het materiaaltekort hebben ook veel bouwbedrijven te weinig personeel. 15 procent van de bedrijven spreekt over een personeelstekort. "We hadden er een beetje op gerekend dat door de coronacrisis en het aantal ontslagen dat daarmee gepaard ging de vacatures bij bouwbedrijven makkelijker zouden ingevuld raken. Maar dat blijkt toch niet het geval te zijn", besluit de woordvoerder.