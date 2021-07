Kinderen in het Verenigd Koninkrijk kunnen binnenkort zonder gummiberen van snoepfabrikant Haribo komen te zitten. De Duitse fabrikant waarschuwt dat het tekort aan vrachtwagenchauffeurs kan leiden tot problemen bij de levering van het welbekende snoepgoed, meldt het Britse boodschappenvakblad The Grocer dinsdag op basis van ingeziene stukken.

Het tekort aan chauffeurs is door de coronapandemie opgelopen tot 60.000, schat de Britse branchevereniging voor wegtransport. Dat aantal is afgelopen jaar rap opgelopen: de branchevereniging schat dat er vorig jaar 30.000 minder rijtests voor vrachtwagenchauffers werden uitgevoerd dan in 2019 door de pandemie. Daarnaast zou Brexit ook een rol spelen, aangezien een aanzienlijk deel van de chauffeurs afkomstig is van het Europese vasteland.

Dat tekort, gepaard met de heropening van de economie, levert nu problemen op. "Haribo ervaart een ongekende en langdurige toename van de vraag. Dit leidt tot verschillende uitdagingen in onze toeleveringsketen, waaronder een tekort aan chauffeurs", schrijft de snoepfabrikant in een bericht aan haar klanten, ingezien door The Grocer.

Om ervoor te zorgen dat Britse kinderen toch niet zonder gummiberen, perziken en alle andere bekende Haribo-snoepsoorten komen te zitten, heeft de snoepmaker besloten onder meer aanbiedingen in Britse supermarkten te schrappen.