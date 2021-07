Rabobank gaat de komende tien jaar twaalfduizend huurwoningen bouwen voor mensen met een middeninkomen. De Nederlandse bank praat nu met een tiental gemeenten over de tijdelijke vergunning van stukken grond om woningen op te bouwen. Dat kondigt het bedrijf vrijdag aan.

Met het plan wil Rabobank bijdragen aan het verkleinen van het woningtekort. Volgens de bank is er op dit moment een tekort van 330.000 woningen en zal dat over tien jaar oplopen tot 1 miljoen.

Daarom richtte Rabobank het project Rabo SmartBuilds op dat de komende tien jaar woningen gaat bouwen. Als een gemeente tijdelijk een stuk grond ter beschikking stelt, bouwt het bedrijf daar woningen op.

In de praktijk zullen die voor al zeker vijftien jaar verhuurd kunnen worden, waarna de gemeente de vergunning kan verlengen of de woning kan verplaatst worden, zegt de financiële instelling. De huur voor een appartement zit tussen de 753 en 1.000 euro, voor een huis betaal je maximaal 1.250 euro per maand.

'Flexwonen is belangrijke ontwikkeling'

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is enthousiast over het idee. "Flexwonen is een belangrijke ontwikkeling om het woningtekort te verminderen. Niet alleen omdat flexwoningen snel kunnen worden gerealiseerd, maar ook omdat zij duurzaamheid en innovatie in de bouw aanjagen. De aanpak van het woningtekort moet niet alleen door het Rijk gebeuren, maar het is een opgave die we samen, publiek-privaat invulling moeten geven", zegt ze.

Rabobank is met zijn dochterbedrijf BPD al betrokken bij de bouw van vijftienduizend woningen via het BPD Woningfonds. Enkele weken geleden kondigde de gemeente Rijswijk ook aan dat ze zelf huurwoningen gaat bouwen in het middensegment.