130 landen steunen het plan van de Verenigde Staten om multinationals eerlijker te belasten, zo meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) donderdag. Het voorstel houdt in dat multinationals belastingen betalen in elk land waar ze activiteiten hebben, in plaats van alleen in het land waar hun hoofdkantoor staat.

De landen van de G7 sloten vorige maand een akkoord over een internationaal belastingplan. In dat akkoord staat onder meer dat er een wereldwijd minimumtarief van 15 procent op bedrijfswinsten moet komen. Dat moet belastingontwijking wereldwijd ontmoedigen.

Een klein groepje van de bij de OESO aangesloten landen steunt het plan dat daar gemaakt werd niet. Waarom is niet duidelijk. De 130 landen die het plan wel steunen, vertegenwoordigen samen 90 procent van het wereldwijde economie. Ook Nederland steunt het plan.