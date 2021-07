Ruim dertienduizend bedrijven die tussen april 2020 en eind maart 2021 beroep deden op een steunmaatregel van de overheid, sloten ergens in die periode hun deuren. Het overgrote deel van die bedrijven ging niet failliet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Van die dertienduizend bedrijven gingen er twaalfhonderd failliet. Bijna drie kwart van die bedrijven maakte gebruik van belastinguitstel en 60 procent kreeg een NOW-subsidie om de loonkosten te kunnen blijven betalen.

Tussen april vorig jaar en eind maart dit jaar vroegen er 586.000 bedrijven ten minste één steunmaatregel aan, waarvan er dus 2 procent opgeheven werd.

Meeste faillissementen in de handel

In de horeca gingen de meeste bedrijven dicht; zo'n 3 procent. Dat was ook meteen de sector waar de meeste steunmaatregelen werden aangevraagd. 73 procent van de horecaondernemingen deed beroep op tenminste één steunmaatregel. Van de horecabedrijven zonder steun gaf 17 procent er de brui aan.

De meeste faillissementen vielen in de handel. Drie kwart van de bedrijven die steunmaatregelen ontving en later failliet ging, was een handelsbedrijf. Dat is volgens het CBS te verklaren doordat de handel een sector is met relatief veel bedrijven en waarin ook in andere tijden veel faillissementen zijn. 13 procent van alle bedrijven zijn handelsbedrijven.

Het aantal faillissementen daalde sinds het begin van de coronacrisis, deels dankzij de steunmaatregelen. Maar in het tweede kwartaal was het aantal faillissementen in de horecasector wel opvallend hoog, meldt het CBS.