De lampenproducent Signify, het voormalige Philips Lightning, sluit zijn vestiging in Winterswijk en verplaatst de productie naar Polen en Hongarije. Daardoor verliezen 94 personeelsleden hun baan, van wie 15 uitzendkrachten. Volgens Signify kadert de beslissing in een besparingsoperatie.

In de fabriek in Winterswijk worden op maat gemaakte verlichtingsarmaturen gemaakt. Volgens een woordvoerder van het bedrijf zijn er de laatste jaren veel pogingen gedaan om zo efficiënt mogelijk te werken in de Achterhoek, maar is uiteindelijk gebleken dat de productiekosten toch te hoog lagen.

"We merken dat we moeten besparen en om onze concurrentiepositie voor de komende jaren te waarborgen verplaatsen we dus onze productie." De lampen worden vanaf eind dit jaar gemaakt in het Poolse dorp Piwa en de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Er geldt een sociaal plan tot eind dit jaar. "We zullen ons uiterste best doen om onze competente medewerkers te begeleiden van werk naar werk en studiemogelijkheden aan te bieden", zegt Leo Schouten, directeur van de fabriek.

Vier jaar geleden verdwenen er al zestig banen in Winterswijk omdat een deel van de productie naar Polen werd verplaatst. Begin dit jaar schrapte Signify in Nederland ook al 250 banen, vooral in administratieve functies.