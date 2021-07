EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk hebben vlak voor een deadline nog massaal geprobeerd hun verblijfsstatus te regelen. De krant The Guardian schrijft dat in één dag zo'n 50.000 aanmeldingen binnenkwamen, ongeveer vijf keer meer dan in de voorgaande periode gebruikelijk was.

De toestroom was zo groot dat het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken besloot de deadline te verlengen. Die zou eigenlijk om middernacht verlopen, maar aanmeldingen die donderdagochtend voor 9.00 uur binnenkwamen zouden ook nog zijn geaccepteerd.

Het Verenigd Koninkrijk verliet vorig jaar de Europese Unie en gaf EU-burgers die wilden blijven tot 30 juni de tijd om hun verblijfsstatus te regelen. Daarmee behouden ze ook het recht om werk te zoeken, woonruimte te huren en te studeren. In totaal kwamen zeker 5,6 miljoen aanmeldingen binnen.

De uitrol van het nieuwe systeem lijkt niet vlekkeloos te verlopen. EU-burgers klagen op sociale media dat ze na hun aanmelding niets meer van de overheid hebben gehoord. Ook zouden sommige bedrijven nog niet bekend zijn met de nieuwe verblijfsstatus voor de Europeanen.