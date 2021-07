Allen Weisselberg, de financieel directeur van The Trump Organization, heeft zich donderdag gemeld bij de aanklager in New York. Later op de dag zal duidelijk worden waar het bedrijf van beschuldigd wordt, maar volgens geruchten gaat het om belastingfraude. The Trump Organization is het bedrijf van voormalig Amerikaans president Donald Trump.

Al sinds woensdag klinken er geluiden dat The Trump Organization zal aangeklaagd worden voor belastingmisdrijven. Er is nog geen officiële aanklacht ingediend, maar donderdag meldde financieel topman Allen Weisselberg zich wel bij de aanklager in New York.

Die aanklager zal later op de dag bekendmaken waarom Weisselberg zich moest melden en waar hij, en bij uitbreiding de rest van het bedrijf, van beschuldigd wordt. The Trump Organization reageerde al dat Weisselberg "gebruikt wordt als een pion in een poging om de voormalige president schade toe te brengen".

Volgens het bedrijf gaat het onderzoek over extralegale voordelen voor het personeel en is het een zaak "die de Belastingdienst noch een andere aanklager ooit zou beginnen". "Dit heeft niets met recht te maken, maar is gewoon politiek", klinkt het.

Voorlopig lijkt het er niet op dat Trump zelf ook zal aangeklaagd worden in de zaak. Hij reageerde eerder deze week dat wat zijn bedrijf doet "standaardpraktijken in het Amerikaanse bedrijfsleven zijn en geen misdaad".