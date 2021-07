De supermarktketen Albert Heijn heeft met een advertentie in de Volkskrant vorig jaar consumenten mogelijk misleid door te stellen dat alle melk uit het assortiment Beter voor Koe, Natuur & Boer in 2021 klimaatneutraal zal zijn. De Reclame Code Commissie (RCC) oordeelt dat Albert Heijn dat niet met zekerheid kon voorspellen en dat de stelling dus te absoluut is.

De uitspraak komt er na een klacht van de Stichting Even Geen Vlees, die bewustwording wil creëren rond klimaatverandering.

Albert Heijn voerde in de advertentie aan dat zeker tegen het einde van dit jaar de CO2-uitstoot bij de productie van die melk gelijk zal zijn aan de CO2 die vastligt in de grasbodem. Stichting Even Geen Vlees vindt dat discutabel.

Ze verwijst daarvoor naar een studie van de universiteit van Wageningen. Die onderzocht voor FrieslandCampina of grasweiden de CO2-uitstoot bij de productie van melk kunnen neutraliseren en kwam tot de conclusie dat dat onmogelijk op voorhand te zeggen is omdat er veel factoren meespelen in de hoeveelheid CO2 die de aardbodem opneemt.

De RCC volgt de redenering dat Albert Heijn dit vorig jaar nog niet kon weten, omdat er pas eind 2021 onderzocht wordt hoeveel CO2 er dit jaar werd uitgestoten en de resultaten daarvan pas in 2022 bekendraken.

Albert Heijn verwijst in zijn verdediging naar een rapport van het milieu-onderzoeksinstituut Aequator dat de claims van het bedrijf bevestigt. Daarom is het volgens de commissie waarschijnlijk dat de claims uiteindelijk zullen kloppen, maar zo'n aanname is volgens de waakhond niet genoeg om er ook mee uit te pakken in een reclamecampagne. De RCC geeft aan dat Albert Heijn de claim wel kan gebruiken als hij ook bewezen is.

Albert Heijn laat in een reactie weten blij te zijn "dat de RCC zo duidelijk aangeeft dat zij aanknopingspunten ziet voor gebruik van duurzaamheidsclaims over vastlegging van CO2".