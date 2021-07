HEMA trekt zich terug uit het Verenigd Koninkrijk. De winkelketen heeft daar zes vestigingen maar wil zich voorlopig richten op "duurzame groei in de kernmarkten".

Volgens een woordvoerder moest er in het VK een "flinke operatie in de lucht worden gehouden voor zes winkels, en dat is een grote investering waarvan we in deze tijd zeggen: we kunnen ons beter op andere dingen richten".

HEMA opende in 2014 zijn eerste winkel in het VK. Drie jaar geleden was de ambitie nog om er uiteindelijk 75 winkels te hebben, maar het is HEMA nooit gelukt om een solide positie op te bouwen in het land.

De Brexit hielp daar ook niet bij. "Door de Brexit is het complexer geworden om in het VK te zitten, en dat is natuurlijk zeker meegenomen in de afweging om te vertrekken", zegt de woordvoerder.

HEMA is actief in de Benelux en daarbuiten ook nog in Mexico, de Verenigde Arabische Emiraten en dichter bij huis in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Het is niet zeker dat de keten in al die landen actief blijft. "Daar is nog geen besluit over genomen, maar we kijken kritisch naar onze operaties in die landen: draagt het bij of werkt het ons tegen?"

De nieuwe CEO van de winkelketen, Saskia Egas Reparaz, gaf onlangs al aan dat HEMA zich wil focussen op de Benelux en Frankrijk.