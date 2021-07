Zo'n 46.000 bedrijven hebben loonsteun (NOW) aangevraagd voor de maanden april, mei en juni. Dat is het kleinste aantal sinds de regeling bij de uitbraak van de pandemie in het voorjaar van 2020 is opgetuigd. Dat meldt het UWV, dat de aanvragen afhandelt.

Bedrijven konden tot en met woensdagavond loonsubsidie aanvragen voor het tweede kwartaal van dit jaar. 46.000 werkgevers hebben dit gedaan. Van de aanvragen zijn er inmiddels ongeveer 37.000 goedgekeurd. Die bedrijven hebben samen 707.000 mensen in dienst en hebben tot dusver 1 miljard euro subsidie ontvangen.

Dat bedrag loopt de komende tijd nog verder op, omdat het UWV niet meteen de volledige subsidie overmaakt. Ook is een aantal aanvragen nog in behandeling. Ruim duizend aanvragen zijn afgewezen.

In de eerste periode van de NOW-regeling, in het voorjaar van 2020, maakten bijna 149.000 bedrijven er gebruik van. Sindsdien lag het aantal aanvragen elk kwartaal tussen de 60.000 en 90.000. Afgelopen kwartaal lag dat dus voor het eerst onder de 50.000.

Regeling is aangepast omdat lockdown voorbij is

Met de subsidieregeling krijgen bedrijven die door de coronacrisis met een flinke omzetdaling te maken kregen de loonkosten voor een groot deel vergoed. Het is een belangrijk onderdeel van de coronasteunpakketten waarmee het demissionaire kabinet de economie draaiende probeert te houden.

Nu de meeste coronaregels worden losgelaten en de economie zich snel herstelt, heeft het kabinet besloten de regeling te versoberen voor het derde kwartaal van 2021. Dat besluit is recent pas genomen, waardoor de nieuwe voorwaarden nog verwerkt moeten worden. Het loket bij het UWV gaat daardoor later open dan de geplande datum van 5 juli. "Een nieuwe datum is nog niet bekend", schrijft de uitkeringsinstantie.