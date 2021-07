Extreem weer als gevolg van klimaatverandering kan de komende decennia zorgen voor verzakkingen aan de weg, lage waterstanden op rivieren, ondergelopen tunnels en bruggen die niet meer dicht kunnen. Dat stelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) donderdag, op basis van onderzoek naar de gevolgen van het opwarmen van de aarde voor de Nederlandse infrastructuur.

Door extreme droogte, hitte, regenval of storm kan veel schade ontstaan aan de Nederlandse vaar-, spoor- en autowegen in de jaren tot 2050. Zo kunnen delen van snelwegen in vooral het westen en noorden van het land verzakken door bodemdaling vanwege droogte.

Het waterpeil van de vaarwagen dreigt te laag te worden voor de scheepvaart. Dat risico is er volgens de onderzoekers vooral bij de Waal bij Nijmegen, een belangrijke weg voor de binnenvaart. Ook op sommige plekken van de IJssel en op de Nederrijn is er kans op te laag water.

Voor het spoor kan de klimaatverandering zorgen voor tunnels vol water of bruggen die niet meer dicht kunnen, door hitte-uitzetting. Hierdoor kan de trein er niet meer overheen.

Het KiM stelt dat de overheid in sommige gevallen dure herstelmaatregelen kan nemen. Maar in veel andere gevallen is er geen andere optie dan vervanging van infrastructuur of grootschalige renovatie. Veel weggebruikers zullen daardoor tijdelijke hinder ondervinden en moeten kiezen voor andere routes of het gebruik van een ander vervoermiddel.