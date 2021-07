In de eerste zes maanden van dit jaar zijn ruim 163.000 nieuwe auto's verkocht. Dat zijn er 3,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, melden RAI Vereniging, BOVAG en RDC donderdag.

Volgens de brancheorganisaties gaat het in de showrooms "gestaag beter" dan vorig jaar, toen Nederland voor het eerst te maken kreeg met de coronacrisis. Vergeleken met 2019, toen er nog niks aan de hand was, ligt de verkoop nog altijd zo'n derde lager.

Wel is in de cijfers duidelijk te zien dat de showrooms überhaupt weer open zijn en dat mensen weer auto's durven te kopen. "In juni werden bijna 35 procent meer auto's op kenteken gezet dan in dezelfde maand vorig jaar", aldus de branche. In totaal gingen vorige maand ruim 33.000 personenauto's van de hand.

RAI Vereniging en BOVAG denken dat dit jaar 400.000 nieuwe auto's zullen worden verkocht. "Er zijn nog veel onzekerheden die zullen bepalen of dit aantal ook echt gehaald wordt", tekenen ze daarbij aan. "Zo worden bepaalde merken nog steeds getroffen door het wereldwijde chiptekort en spelen andere toeleveringsproblemen en logistieke problemen."

Buiten dat is er ook onzekerheid over het economische herstel en een eventuele volgende coronagolf, aldus de organisaties.