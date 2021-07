La Place moet binnen een paar jaar zijn uitgerold tot een wereldwijd concept met enkele honderden vestigingen, waarvan zeker honderd in Nederland. Dat zegt Jumbo-topman Frits van Eerd in gesprek met NU.nl. Het supermarktconcern nam de La Place-restaurants in 2016 over van het teloorgegane warenhuis V&D.

"We willen naar honderden la Place-vestigingen over de hele wereld, met minimaal honderd in Nederland", vertelt Van Eerd. Toen Jumbo La Place kocht, telde de keten ruim honderd filialen. Sindsdien werden het er alleen maar minder.

Jumbo heeft zelf nog maar een tiental La Place-vestigingen. "Het is verre van een mislukking", zegt Van Eerd daarover. Toen de 'opvolger' van V&D, Hudson's Bay, ook kopje onder ging, sloten al enkele restaurants die in die winkels zaten. Medio vorig jaar trok Jumbo de stekker uit nog eens 23 filialen.

"La Place heeft een enorme knauw gekregen door de coronacirsis", zegt Van Eerd. "Wat wil je als je een jaar dicht moet?" Begin dit jaar werden ruim veertig filialen overgedaan aan cateraar Vermaat Groep, die de exploitatie overnam. Jumbo bleef en blijft wel eigenaar van de formule en tien zaken. Daarmee houdt de Brabantse familie de vinger aan de pols.

Veel zaadjes planten in andere landen

Inmiddels wordt een nieuw concept uitgerold: La Place Express, meer een 'to-goconcept' voor de broodjes en sappen. Dat moet de wereld gaan veroveren als het aan topman Van Eerd ligt. "Met de nieuwe formule willen we overal zitten waar veel mensen langskomen."

Dat moet in de komende jaren gebeuren. Er zit al een aantal vestigingen her en der in de wereld. "Zoals in Kopenhagen, San Francisco, New York, Parijs, Londen." Volgens de Jumbo-CEO staat Nederland in het buitenland goed aangeschreven wat betreft verse producten. Daar moet het concept op meeliften.

"Nederland blijft het zwaartepunt, maar we zullen heel veel zaadjes planten in andere landen en kijken wat het best aanslaat." Het vinden van goede beschikbare locaties zal daarbij een uitdaging zijn. "We hopen dat er veel belangstelling zal zijn." De nieuwe vestigingen zullen deels worden geëxploiteerd door Jumbo en voor een deel via franchise, is de bedoeling.

Zaterdag komt het vervolg van het gesprek met Jumbo-topman Frits van Eerd online, over onder andere de overname van HEMA.