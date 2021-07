Het Verbond van Verzekeraars schat de schade door het noodweer van 18 juni op circa 37 miljoen euro. Het noodweer hield huis in onder meer Leersum, Bergen en Alkmaar. Weersextremen zoals het noodweer in juni zorgen steeds vaker voor meer schade aan huizen, bedrijfsgebouwen en voertuigen.

De schade was het grootst in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waartoe Leersum behoort. De rekening liep daar op naar 7,3 miljoen euro. In het Drentse Hoogeveen was voor 3,9 miljoen euro schade.

Het noodweer van 18 juni veroorzaakte schade op particuliere én zakelijke inboedel-, opstal-, auto- en motorverzekeringen. Stichting Salvage, die namens verzekeraars eerste hulp verleent na calamiteiten zoals brand en extreem weer, rukte 114 keer uit.

De meeste verzekerde schades werden geclaimd op particuliere woonverzekeringen (25 miljoen euro). Daarna volgde de particuliere motor- en autoverzekeringen (9 miljoen euro). Zakelijke gebouwverzekeringen staan op een derde plek met 2 miljoen euro. Ook was er voor 1 miljoen euro schade aan auto's en motoren.

Mogelijk dat de financiële gevolgen groter zijn, omdat oudere auto's vaak WA-verzekerd zijn en er ook veel schade was een gemeentelijke eigendommen, zoals bomen en straatmeubilair.

De zwaarst getroffen provincie was Noord-Holland met naar schatting 11 miljoen euro schade. Ook in Utrecht, waar Leersum ligt, was met 8 miljoen euro veel schade. Nummer drie was Drenthe, met een rekening van 6 miljoen