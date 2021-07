Mirage Retail Group, moederbedrijf van winkelketens als Blokker en Intertoys, wil volgend jaar naar de beurs. Dit moet zorgen voor continuïteit van het bedrijf, meldt topman Michiel Witteveen van Mirage, dat donderdag zijn jaarverslag publiceert. Het bedrijf boekte in 2020 een winst van 57 miljoen euro, nadat het enkele jaren forse verliezen leed.

De beursgang van Mirage Retail moet in 2022 plaatsvinden, al is een exacte datum nog niet bekend. "Je moet je bedrijf klaarmaken voor zo'n stap en dat kost tijd", vertelt Witteveen. "Daarom is het lastig om nu al een datum te noemen. Maar de beursgang is belangrijk voor de continuïteit. Stel dat er iets met mij gebeurt, dan moeten het bedrijf en de tienduizend werknemers wel verder kunnen."

Sinds enige tijd kunnen klanten van Blokker sparen voor "blokjes Blokker", een spaarprogramma waarmee klanten voor een klein stukje eigenaar kunnen worden van de winkelketen. Witteveen meldt dat deze blokjes straks recht geven op aandelen Mirage. Hoeveel blokjes klanten moeten sparen voor een aandeel, is onduidelijk. Dit hangt af van de waarde van Mirage op het moment van de beursgang.

Tijdens de tweede lockdown moesten niet-essentiële winkels dicht, wat ook zware gevolgen had voor Mirage. Vooral Big Bazar, dat geen webshop heeft, had het moeilijk. Witteveen, die sinds 2019 eigenaar is van het bedrijf, besloot om twintig vestigingen van de discountketen definitief te sluiten. De topman verwacht niet dat er nog meer winkels dichtgaan en hoopt zelfs nieuwe vestigingen te openen, al gaat het dan vooral om Blokker- en Intertoys-winkels.

Inmiddels is de lockdown voorbij en mogen winkels weer open. Witteveen merkt dat het publiek de weg naar de Blokkers en andere ketens van Mirage weet te vinden. Toch blijven met name in de grotere steden de bezoekcijfers nog achter bij de normale aantallen, vermoedelijk uit vrees voor drukte.

Afgelopen jaar kwam Mirage dus uit op een winst van 57 miljoen euro. Ter vergelijking, een jaar eerder was er nog een verlies van 144 miljoen. Dit kwam onder meer door het verlagen van de kosten. De omzet was 628 miljoen euro, wat 17 procent meer was dan het jaar ervoor. Vooral de onlineverkopen gingen goed, met een ruime verviervoudiging, van 30 naar 130 miljoen euro.