Vele duizenden gedupeerden wachten nog altijd op geld van reizen die vanwege de coronapandemie zijn geannuleerd. Vooral buitenlandse luchtvaartmaatschappijen en platforms die vliegtickets verkopen, komen maar niet over de brug. Dat meldt BNR Nieuwsradio donderdag na navraag bij claimclubs.

"Sommige luchtvaartmaatschappijen betalen het geld wel terug aan de bemiddelaar, maar die keert het vervolgens niet uit aan consumenten. Zij worden van het kastje naar de muur gestuurd: luchtvaartmaatschappijen verwijzen naar het boekingsplatform en andersom" zegt Remco Kuilman, oprichter van juridisch hulpverlener Aviclaim. De reden dat het geld nog niet is terugbetaald, is vaak onduidelijk.

Dat het juist bij boekingsplatforms lastig is om je geld terug te krijgen, ziet ook Hendrik Noorderhaven, directeur van EUclaim. Wat het volgens hem extra moeilijk maakt, is dat als een luchtvaartmaatschappij geen adres in Nederland heeft, het hier niet voor de rechter kan worden gesleept.

Alleen al bij Aviclaim en EUclaim gaat het volgens BNR om zeker 3.500 gedupeerde consumenten en een schade van ruim 2 miljoen euro. Het totale aantal gedupeerden ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat het in een aantal zaken om meerdere mensen gaat, bijvoorbeeld een gezin.