Richemont, het Zwitserse luxeconcern achter bijvoorbeeld de juwelen en horloges van Cartier, lijft de Belgische handtassenfabrikant Delvaux in. Daarmee krijgt Richemont er weer een nieuw luxemerk bij.

Delvaux was in handen van de miljardairs en broers Victor en William Fung uit Hongkong en Temasek Holdings uit Singapore. Het merk staat bekend om handtassen zoals Brilliant, dat een handvat aan de bovenkant en een gespsluiting heeft. De duurste versie van die tas kost 7.500 euro.

Richemont heeft niet bekendgemaakt wat het neertelt voor het Brusselse bedrijf. Persbureau Bloomberg meldde in april dat Delvaux tussen de 500 miljoen en 600 miljoen dollar (ongeveer tussen de 421 miljoen en 506 miljoen euro) moest opbrengen. Delvaux werd in 1829 opgericht en werd in 1883 hofleverancier voor het Belgische koningshuis.

In de wereld van de luxemerken is al jaren een consolidatieslag gaande. Richemont, dat ook achter horlogemerk IWC Schaffhausen, juwelenmerk Van Cleef & Arpels en modemerk Chloé zit, is in een concurrentiestrijd verwikkeld met de Franse concerns LVMH en Kering. LVMH is vooral bekend van mode- en tassenmerk Louis Vuitton en champagne van Moët & Chandon, Kering is het moederbedrijf van onder meer Gucci.