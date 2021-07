Hoewel het uitgebreide partnerverlof donderdag precies één jaar bestaat, nemen nog lang niet alle partners het op na de geboorte van het kind. Ze kunnen sinds vorige zomer, boven op de week geboorteverlof die ze al hadden, nog eens vijf weken extra vrij nemen. Maar sommige partners doen dat niet omdat werkgevers niet altijd positief tegenover het verlof staan.

Vier maanden geleden werd de bij het IT-bedrijf DevRepublic werkzame Colin Robaard vader van zijn tweede dochtertje. En hij heeft er geen seconde over getwijfeld: het uitgebreide verlof zou hij opnemen.

Hoewel zijn werkgever even verrast was - Robaard was de eerste binnen het bedrijf die erom vroeg - was het op zijn werk geen probleem. Robaard voelde zich dan ook niet bezwaard om het verlof op te nemen.

"Ik heb de afgelopen jaren al veel vrouwelijke collega's gezien, die begrijpelijk een poosje uit de running waren als ze een kind kregen", zegt Robaard. "En het is net zoals een vakantie: het lijkt nooit uit te komen omdat het altijd druk is op werk, maar uiteindelijk regelt het zich vanzelf."

Niet altijd zo makkelijk

Toch zijn er een hoop werknemers bij wie het niet zo makkelijk gaat als bij Robaard. Uit cijfers die Trouw opvroeg bij het UWV blijkt dat er tot dusver 68.374 partners gebruik hebben gemaakt van het verlof. Jaarlijks worden er zo'n 176.000 kinderen geboren.

Er zijn verschillende redenen waarom vaders afzien van het verlof. Geld is er één van. Het UWV vergoedt maar 70 procent van het salaris van vaders en partners in de periode dat ze het verlof opnemen.

Maar het is voor aankomende ouders ook cruciaal hoe de werkgever omgaat met het verlof. Vaders nemen namelijk langer verlof op bij werkgevers die hen daarin steunen, blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van Women Inc.

'Kaart het vroeg aan'

Arbeidspsycholoog Tosca Gort snapt dat wel. Volgens haar zijn Nederlanders er nog helemaal niet aan gewend dat partners lang vrij nemen na een bevalling, waardoor werkgevers soms verbaasd kunnen reageren. "Dat maakt het lastiger om het verlof te bespreken. Daarnaast krijgen partners niet hun volledige salaris doorbetaald. En met wat pech stapelt het werk zich gewoon op als jij weg bent." Al die factoren bij elkaar opgeteld zorgen ervoor dat mannen niet zo makkelijk het gesprek aangaan, zelfs als ze dat wel zouden willen.

Toch kan het heel nuttig zijn om wel naar je baas te stappen, ook voor hem of haar. Partners die lang verlof hadden na de geboorte van het kind, zeggen namelijk dat ze daarna met meer zin naar het werk gingen.

Voor wie het toch lastig vindt om het gesprek aan te gaan, heeft Gort een belangrijke tip: "Kaart vroeg aan dat je met verlof wil en zorg ervoor dat je niet in een slachtofferrol zit." Door er vroeg bij te zijn heeft je werkgever alle tijd om de praktische zaken te regelen. En door daar zelf actief bij te helpen, door bijvoorbeeld te zoeken naar een vervanger, neem je barrières voor jou en je werkgever weg.

“Als er dit soort regelingen zijn, moet je daar zeker om vragen, want je krijgt de kans om dit mee te maken hooguit een paar keer in je leven.” Colin Robaard

Robaard is in ieder geval blij dat hij lang verlof heeft genomen. Hij vond het fijn om in de kraamperiode thuis te kunnen zijn voor zijn partner, maar denkt ook dat hij er een betere collega van is geworden. "Toen ik weer vol aan het werk ging, was ik veel uitgeruster dan na mijn eerste dochter, toen ik dat verlof niet had", zegt hij. "Ik was nu minder ziek, een stuk productiever en zat beter in m'n vel."

Maar belangrijker: hij kon veel tijd doorbrengen met zijn pasgeboren dochter. "Het krijgen van een kindje is een unieke gebeurtenis", zegt Robaard. "Als er dit soort regelingen zijn, moet je daar zeker om vragen, want je krijgt hooguit een paar keer in je leven de kans om dit mee te maken."