Britse vleesbedrijven mogen volgens de Britse voedselstandaarden nog drie maanden leveren aan Noord-Ierse supermarkten, maakt de Europese Commissie woensdag bekend. Vanaf oktober moet al het vlees in Noord-Ierland voldoen aan Europese standaarden, wat kan betekenen dat de typisch Britse worsten daar niet meer mogen verkocht worden.

Al sinds de Brexit begin dit jaar officieel is ingegaan ruziën de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over Noord-Ierland. Dat land zit namelijk in een grijze zone tussen de EU en het VK, zodat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland.

Dat is namelijk zo afgesproken in 1998. Het enige probleem is dat Noord-Ierland een onderdeel is van het VK en Ierland een Europese lidstaat is. Daarom is er in het Brexit-akkoord een compromis gevonden: Noord-Ierland blijft een onderdeel van het VK, maar is wel lid van de Europese douane-unie en moet dus voldoen aan een aantal Europese regels.

Zo ook voor voedselveiligheid. En dat zien Noord-Ierse supermarkten niet graag gebeuren, want nu halen ze zo goed als al hun gekoeld vlees uit het VK. Ze moeten nu dus voor al hun gekoeld vlees op zoek naar Europese leveranciers. Daar hadden ze normaal gezien tot donderdag tijd voor, maar die periode wordt nu verlengd tot eind september.

Daarnaast vond de Commissie ook oplossingen voor de aanvoer van medicijnen en bepaalde levende dieren. Ook wordt het makkelijker voor mensen met een blindengeleidehond om naar het VK te gaan.