Ambtenarenpensioenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van ons land, heeft zich aangesloten bij een initiatief van de grootbanken om achtergestelde leningen te verstrekken aan Nederlandse bedrijven die geraakt zijn door de coronacrisis. ABP stapt pas in bij grote bedrijven met dito bedragen, van 25 miljoen tot 50 miljoen euro.

Het gaat om bedrijven die in de kern gezond zijn, maar getroffen zijn door de gevolgen van de coronacrisis. "Zoals in de evenementenbranche", verduidelijkt een woordvoerder van het pensioenfonds. Omdat het om achtergestelde leningen gaat, zijn het leningen met een groot risico.

Want bij dat soort leningen kom je achteraan in de rij te staan bij de schuldeisers als het bedrijf waar die aan verstrekt is, omvalt. "We beleggen op verschillende manieren en in verschillende sectoren", zegt de woordvoerder van ABP. "We kijken bij alle beleggingen naar kosten, rendement, risico en maatschappelijk belang. Een belegging kan een hoog risico hebben, maar dan levert die een hoog rendement op."

Hoeveel het rendement in deze gevallen is, zegt de woordvoerder niet. "Sowieso gaat het alleen om leningen aan bedrijven die in de basis gezond zijn." Dat deze constructie er 'doorheen' is gekomen als belegging, zegt volgens ABP genoeg. "We juichen het toe dat we hiermee Nederlandse bedrijven kunnen helpen. Maar het moet ook zeker onze deelnemers wat opleveren."

Over een half jaar wordt geëvalueerd of bedrijven het ook een interessante constructie vinden. De grootbanken, ING, ABN AMRO en Rabobank stellen samen met ABP in totaal 400 miljoen euro beschikbaar, voor middelgrote en grote bedrijven. ABP komt dus alleen in beeld bij die laatste categorie en maximaal voor de helft van de financiering.

De leningen hebben een looptijd van zes tot acht jaar, bedrijven kunnen bij de banken voor bedragen vanaf 5 miljoen euro aankloppen.